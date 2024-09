Eintracht bangt um Marmoush

Eintracht Frankfurt muss um den Einsatz von Omar Marmoush am kommenden Wochenende gegen den VfL Wolfsburg (15:30 Uhr) fürchten. Wie der Bundesligist in einer Medienrunde bestätigte, ist der Angreifer am gestrigen Montagabend verletzt von der ägyptischen Nationalmannschaft zurückgekehrt. Derzeit trainiere der 25-Jährige individuell und werde im Verlauf des heutigen Tages noch genauer untersucht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Laut ‚Bild‘ geht man bei der SGE nicht von einer schwerwiegenden Verletzung aus, die erwähnte Partie gegen die Wölfe stehe aber „definitiv auf der Kippe“. Bei der Afrika-Cup-Qualifikation gegen Kap Verde (3:0) am vergangenen Freitag spielte Marmoush noch über die vollen 90 Minuten durch und erzielte einen Treffer. Bei den Adlern hat der Offensivspieler ebenfalls gut in die Saison gefunden. In drei Pflichtspielen erzielte Marmoush ein Tor und verteilte drei Assists.