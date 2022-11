Emery: Längster Trainer-Vertrag der Vereinsgeschichte

Aston Villa setzt großes Vertrauen in Unai Emery. Nach Informationen des ‚Telegraph‘ hat der Spanier beim Premier League-Klub den längsten Trainervertrag der Vereinsgeschichte unterschrieben. Bis 2027 sei Emerys Arbeitspapier datiert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Am heutigen Dienstag hat der 50-jährige Spanier offiziell seinen Job angetreten. Emery kommt per Ausstiegsklausel für kolportiere sechs Millionen Euro Ablöse vom spanischen Erstligisten FC Villarreal. Es ist das zweite Engagement auf der Insel. Von Sommer 2018 bis Herbst 2019 stand er beim FC Arsenal an der Seitenlinie.