Ex-Bayer Hernández operiert

Lucas Hernández beginnt nach seinem erlittenen Kreuzbandriss den Prozess der Rehabilitation. Wie Paris St. Germain mitteilt, wurde der 28-jährige Verteidiger am heutigen Samstag in Österreich erfolgreich operiert.

Hernández musste im Champions League-Halbfinalhinspiel am vergangenen Mittwoch gegen Borussia Dortmund (0:1) schon in der ersten Halbzeit verletzt vom Feld. Am nächsten Tag folgte die Horror-Diagnose, die den Ex-Münchner auch die EM-Teilnahme kosten wird.