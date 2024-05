Kaufoption gezogen: Kehrer wechselt nach Monaco

Thilo Kehrer muss seine Zelte in Frankreich nicht abbrechen. Wie die AS Monaco offiziell bestätigt, wird die im Leihgeschäft mit West Ham United vereinbarte Kaufoption aktiviert. Der 27-fache Nationalspieler bindet sich vertraglich bis 2028. Dem Vernehmen nach fließen elf Millionen Euro Ablöse.

Der Rechtsfuß wechselte 2022 von Paris St. Germain zu den Hammers, konnte sich in der Premier League aber nicht nachhaltig etablieren. An der Côte d‘Azur läuft es deutlich besser für Kehrer. Der 27-Jährige absolvierte seit Leihbeginn alle Partien von Beginn an. Lediglich zwei Spiele musste Kehrer aufgrund von Sperren aussetzen.

„Ich bin sehr glücklich und stolz, das Abenteuer mit der AS Monaco fortzusetzen. Als ich im Januar hier ankam, wurde ich von meinen Mannschaftskameraden und Mitarbeitern, dem Klubpersonal und den Fans sehr gut aufgenommen. Wir haben schon viele gute Momente erlebt, wie diesen zweiten Platz, der uns einen Platz in der Champions League sichert“, so Kehrer.

Trotz deutlich ansteigender Formkurve war Kehrer in der Debatte um den deutschen EM-Kader kein Thema. Sollte sich der Defensiv-Allrounder auch in der kommenden Spielzeit weiterhin konstant von seiner besten Seite zeigen, könnte er aber wieder ein Kandidat für die Nationalmannschaft werden.