Marcelo wechselt nach Australien

Die Western Sydney Wanderers verpflichten Marcelo. Der 1,91 Meter große Innenverteidiger war zuletzt vereinslos nachdem sein Vertrag bei Girondins Bordeaux auslief. Beim australischen Klub unterzeichnet der Brasilianer einen Einjahresvertrag.

Für den Abwehrhünen ist sein Engagement in Australien die erste Station außerhalb Europas seit seinem Wechsel aus Brasilien auf den alten Kontinent. Über Wisla Krakau, die PSV Eindhoven, Hannover 96 und Besiktas landete Marcelo in Frankreich bei Olympique Lyon und zuletzt in Bordeaux.

🇧🇷 Welcome Marcelo!



We have tonight confirmed the signing of Brazilian defender Marcelo Guedes for the upcoming @aleaguemen season: https://t.co/DLkXgavdtm #WSW pic.twitter.com/ywQ2GBMuBi