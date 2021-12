Bayern-Sturm: Lewandowski oder Haaland?

„Natürlich“ schaue man bei Erling Haaland genau hin, sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic im Sommer: „Sonst wären wir Vollamateure.“ Bei der Besetzung des zukünftigen Bayern-Sturms genießt der BVB-Knipser vorerst aber keine Priorität.

Nach Informationen der Münchner ‚Abendzeitung‘ war Haaland „nie ein konkretes Thema in den entscheidenden Bayern-Gremien“. Ablöse und Gehalt für den 21-jährigen Norweger seien schlicht zu teuer für den deutschen Rekordmeister.

Tendenz Verlängerung

Außerdem, das betonten die Verantwortlichen bereits mehrfach, traut man Robert Lewandowski noch einige Jahre auf Weltklasse-Niveau zu. Eine Verlängerung über das Vertragsende 2023 hinaus „wäre eine gute Option“, sagte etwa Vorstandschef Oliver Kahn am Samstag.

Bleibt die entscheidende Frage, was Lewandowski plant. In Spanien kursieren nach wie vor Gerüchte, der 33-Jährige und sein Berater Pini Zahavi wollen endlich einen Transfer zu Real Madrid realisieren. Macht Lewandowski tatsächlich den Abflug – konkrete Anzeichen dafür fehlen derzeit – dann könnte Haaland womöglich doch noch einmal ein Thema werden in München.