Pongracic verlässt Wolfsburg endgültig

Marin Pongracic bleibt bei seinem bisherigen Leihverein US Lecce. Der italienische Erstligist verkündet die feste Verpflichtung des Innenverteidigers. An den VfL Wolfsburg war er noch bis 2024 gebunden, in Lecce unterschreibt er bis 2026.

Der 25-jährige Kroate war vor einem Jahr leihweise von Wolfsburg zum Serie A-Klub gewechselt und kam dort in neun Spielen zum Einsatz. Mit dem VfL hatte er sich zuvor überworfen, beide Parteien befanden sich zwischenzeitlich sogar im Rechtsstreit.

