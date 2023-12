Teile des Teams „genervt“: Ärger wegen Keïta?

Nach längerer Abwesenheit stand Naby Keïta (28) bei den vergangenen drei Bundesligapartien wieder im Spieltagskader von Werder Bremen. Zum Einsatz kam der Mittelfeldspieler nicht. Die Hintergründe sind offenbar nicht ausschließlich leistungstechnischer Natur.

Ein Bericht der vereinsnahen ‚DeichStube‘ legt nahe, dass auch Undiszipliniertheiten zur Nicht-Berücksichtigung führten. „Neben dem anstehenden Afrika-Cup sowie seinem Fitnesszustand zählt […] Keïtas regelmäßige Unpünktlichkeit“ zu den Gründen, so das Onlineportal.

Von letzterem Punkt sind Teile der Mannschaft genervt, berichtet die ‚DeichStube‘. Ebenso davon, dass sich Keïta „bei der Verteilung der bei den Profis nicht sonderlich beliebten Sponsorentermine gerne wegduckt“.

Offen, ob Keïta im letzten Spiel des Jahres gegen RB Leipzig (Dienstag, 18:30 Uhr) auflaufen wird. Anfang des Jahres ist der Nationalspieler aus Guinea dann beim Afrika-Cup. Nach nur drei Teileinsätzen im Herbst wartet man an der Weser also weiter darauf, dass Keïta so richtig Fuß fasst.