Neuer Stürmer: Schalke arbeitet am dritten Neuzugang

Trotz Drittliga-Abstieg mit Arminia Bielefeld könnte Bryan Lasme auch in der kommenden Saison in der zweiten Bundesliga auf Torejagd gehen. Einem Bericht der ‚L’Équipe‘ zufolge steht der Stürmer kurz vor einem Wechsel zum FC Schalke 04.

Unter der Anzeige geht's weiter

Auch ‚Sky‘ berichtet von dem Interesse und ergänzt, dass der Stürmer unbedingt in Deutschland bleiben möchte. Fix sei der Deal jedoch noch nicht. Bei den Königsblauen winkt dem 24-Jährigen laut der ‚L’Équipe‘ ein Vierjahresvertrag. Der Deal soll in den kommenden Tagen finalisiert werden.

Lese-Tipp

Nächster Mittelfeldspieler: Schalke bedient sich bei Union

In der abgeschlossenen Spielzeit war der Rechtsfuß für die Arminia in 36 Partien an zwölf Treffern direkt beteiligt (acht Tore, vier Vorlagen). Aufgrund des Abstiegs der Ostwestfalen ist Lasme ‚Sky‘ zufolge ablösefrei zu haben.