Buchanan-Entscheidung steht bevor

Tajon Buchanan von New England Revolution könnte bald für einen Klub aus Deutschland auflaufen. Wie Matthew Scianitti über seine Social Media Kanäle mitteilte, gibt es weiterhin großes Interesse an seinem Klienten. Mittlerweile seien noch ein Verein aus der Bundesliga und zwei Champions League-Teilnehmer im Rennen, so der Berater.

Zuletzt gab es Berichte über Interesse vom FC Augsburg und vom SC Freiburg. Zusätzlich soll der FC Brügge aus Belgien um den 22-jährigen Flügelspieler buhlen. Welcher Verein den Zuschlag erhält, wird bald bekannt werden. „Finale Gespräche“ finden dem Berater zufolge in dieser Woche statt – eine Entscheidung soll noch vor dem Wochenende fallen.