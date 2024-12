Chelsea-Juwel Casadei auf dem Sprung

Der FC Chelsea könnte Mittelfeld-Juwel Cesare Casadei im Winter erneut verleihen. ‚Calciomercato.com‘ berichtet, dass unter anderem Juventus Turin Interesse an dem 21-jährigen Italiener bekundet. Eine Leihe mit oder auch ohne Kaufoption steht im Raum.

Casadei kommt im dicht besetzten Kader der Blues nicht über gelegentliche Einsätze in der Conference League hinaus. In der heimischen Liga gönnte ihm sein Landsmann Enzo Maresca noch keine einzige Minute. Vertraglich ist der U21-Nationalspieler, der schon dreimal verliehen war, noch bis 2028 an Chelsea gebunden.