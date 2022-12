Nürnberg holt Vindahl

https://www.fcn.de/news/artikel/peter-vindahl-jensen-schliesst-sich-dem-fcn-bis-saisonende-an/

Peter Vindahl Jensen schließt sich dem FCN bis Saisonende an

Vom niederländischen Erstligisten AZ Alkmaar wechselt Peter Vindahl Jensen per Leihe zum Club. Der 24-Jährige erlangte seinen Durchbruch beim ehemaligen dänischen Meister und Pokalsieger FC Nordsjaelland und schaffte dort auch den Sprung in die dänische Nationalmannschaft. Vor eineinhalb Jahren schloss sich der Torwart dem zweimaligen niederländischen Meister und viermaligen Pokalsieger, AZ Alkmaar, an. Dort lief der 1,95 Meter große Rechtsfuß in 32 Partien auf. Dieter Hecking, Vorstand Sport des 1. FC