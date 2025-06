Neuer Flügelflitzer: Kubo zu den Bayern?

Mit Florian Wirtz (22) sollte ein neuer Spielgestalter beim FC Bayern aufschlagen, durch die Absage fokussieren sich die Transferbemühungen der Münchner aber nun eher auf den Flügel. Das Interesse an Kaoru Mitoma (28) und Cody Gakpo (26) ist verbrieft. Neu auf der Liste ist Takefusa Kubo (24).

Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, wurde der Name des Japaners an der Säbener Straße diskutiert, er gehört zum engeren Kandidatenkreis. Kubo weist eine bewegte Transferhistorie auf, lief in der Jugend des FC Barcelona auf und stand auch bei Real Madrid unter Vertrag, ohne jedoch jemals für die Königlichen aufzulaufen.

2022 fand der Flügelspieler seine sportliche Heimat bei Real Sociedad San Sebastián. In der abgelaufenen Saison sammelte er 52 Pflichtspiele und war an elf Treffern direkt beteiligt. An die Basken ist er noch bis 2029 vertraglich gebunden.

Vieles hängt an Sané

Ob die Bayern bei Kubo, Mitoma oder Gakpo wirklich in die Vollen gehen, hängt vor allem von Leroy Sanés (29) Zukunft ab. Eine Vertragsverlängerung mit dem DFB-Star steht nach wie vor im Raum. Wie die ‚Sport Bild‘ weiter berichtet, wird es „keinen Superstar-Sommer bei Bayern“ geben, sollte Sané doch noch verlängern.