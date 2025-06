Arsenal bangt: Spektakuläre Zubimendi-Wende?

Der Medizincheck war gebucht, der Vertrag ausgehandelt und der FC Arsenal bereit, die 60 Millionen Euro hohe Ausstiegsklausel zu bezahlen. All das ist jetzt einige Wochen her – unterschrieben hat Martín Zubimendi (26) bei den Gunners aber noch immer nicht.

Grund für das Zögern des defensiven Mittelfeldspielers ist offenbar Real Madrid. Einem Bericht der ‚Marca‘ zufolge haben sich die Königlichen in den zurückliegenden Stunden wieder in den Poker eingeschaltet, den sie eigentlich verloren hatten.

So habe sich Real bei der Spielerseite erkundigt, ob die finale Entscheidung pro Arsenal denn nun gefallen sei. Und dem ist laut ‚Marca‘ nicht so. Deshalb wolle sich der Rekordmeister im nächsten Schritt jetzt an Real Sociedad wenden.

Bei Arsenal jedenfalls macht sich allmählich Unruhe breit, berichtet die spanische Sportzeitung. Pikant: Schon im Sommer hatte Zubimendi dem FC Liverpool zugesagt, ehe er sich doch für einen Last-Minute-Verbleib in San Sebastián entschied.