Spertsyan im Rampenlicht: Drei Bundesliga-Klubs in der Verlosung

Der Name Eduard Spertsyan ist wahrscheinlich nicht jedem Fußballfan in Deutschland geläufig. Das könnte sich unter Umständen aber schon bald ändern. Der armenische Nationalspieler steht beim FK Krasnodar unter Vertrag, allerdings bringen ihn seine Topleistungen in der russischen Premier League auf den Radar von Klubs aus dem Ausland.

Unter der Anzeige geht's weiter

Laut ‚Metaratings.ru‘ – einem Analyse- und Nachrichtenportal – beobachten Borussia Mönchengladbach, Bayer Leverkusen und der SC Freiburg den offensiven Mittelfeldspieler. Die Gladbacher haben dem Bericht zufolge im vergangenen Sommer sogar einen konkreten Versuch gestartet, Spertsyan zu verpflichten. Allerdings konnten sich die Fohlen nicht mit dem russischen Arbeitgeber des 22-Jährigen auf einen Transfer einigen, heißt es.

Lese-Tipp

Auch Leipzig an Balogun dran?

In 21 Ligaspielen sammelte Spertsyan bisher neun Tore und genauso viele Assists. Deshalb wird davon ausgegangen, dass im Sommer konkrete Offerten aus den europäischen Topligen auf dem Tisch der Verantwortlichen aus Krasnodar liegen werden. Neben den Bundesliga-Klubs wird Spertsyan unter anderem mit Inter Mailand, dem AC Florenz und der PSV Eindhoven in Verbindung gebracht. Ohne Konkurrenz sind die deutschen Vertreter also nicht.