„Grandios“: Pavlovic spricht über Nationalmannschaft

Auch in Zukunft hofft Aleksandar Pavlovic auf Nominierungen für die deutsche Nationalmannschaft. Im Interview auf ‚fcb.de‘ erklärt der 19-jährige Mittelfeldspieler seine Gefühlslage bei seiner ersten Berufung: „Der Moment der Nominierung war für mich unglaublich. Als mich Herr Nagelsmann kontaktiert hat, habe ich großen Stolz verspürt. Ich kann mir kein besseres Gefühl vorstellen.“ Krankheitsbedingt durfte Pavlovic letztlich noch nicht im DFB-Team debütieren, doch das soll alsbald nachgeholt werden, wenn es nach dem talentierten Profi des FC Bayern geht.

Er werde „weiterhin alles geben, um mich für eine weitere Berufung zu empfehlen“, betont Pavlovic. Zunächst stehe aber erstmal der Erfolg mit den Bayern in den verbleibenden Saisonspielen im Vordergrund: „Das Gefühl, für die Nationalmannschaft nominiert worden zu sein, war grandios. Mein Fokus liegt aber komplett auf den kommenden Aufgaben mit dem FC Bayern. Dort will ich der Mannschaft bestmöglich helfen und gute Leistungen zeigen.“ Kann der Youngster an seine Leistungen vor seiner Erkrankung anknüpfen, dürften ihm alle Türen zur DFB-Elf offen stehen.