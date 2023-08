Bericht: Eintracht holt neuen Keeper

Bei Eintracht Frankfurt bahnt sich ein Wechsel auf dem Posten der Nummer zwei hinter Stammkeeper Kevin Trapp (33) an. Das brasilianische Portal ‚Globo Esporte‘ berichtet, dass die Hessen vor der Verpflichtung des 20-jährigen Kauã Santos von Flamengo stehen.

Umgerechnet rund 1,6 Millionen Euro überweist die Eintracht demzufolge nach Brasilien. Dafür erhält man 70 Prozent der Transferrechte, die restlichen 30 Prozent verbleiben bei Flamengo.

Ersetzen soll Santos in Frankfurt den für vier Millionen Euro zu Ajax Amsterdam gewechselten Diant Ramaj (21). Ob der U20-Nationalspieler Seleção in der Hierarchie direkt an Routinier Jens Grahl (34) vorbeizieht, wird sich zeigen müssen. Mittelfristig dürfte den Eintracht-Bossen dieser Plan aber vorschweben.