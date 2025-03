FC Bayern: Ansage von Palhinha

João Palhinha möchte sich beim FC Bayern München durchbeißen. Wie der 29-jährige Mittelfeldspieler gegenüber der ‚Sport Bild‘ betont, nimmt er sich dabei einige seiner Teamkollegen zum Vorbild: „Es gibt viele Beispiele in unserer Mannschaft: Noch in der vergangenen Saison haben sich fast alle über einige Spieler bei uns beschwert: Leon Goretzka, Dayot Upamecano, Alphonso Davies. Viele Spieler, die exemplarisch für meine Situation jetzt stehen. Ich will einfach zeigen, was ich kann.“

Der Portugiese muss sich beim Rekordmeister meist mit einem Bankplatz begnügen. Dem Vernehmen nach sollen die Münchener bereit sein, den Mittelfeld-Hünen, der vor der Saison für 51 Millionen Euro vom FC Fulham kam, im Sommer bereits wieder abzugeben.