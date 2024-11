Zähes Remis in Ungarn | Nur ein DFB-Star mit Note 1

Neun Wechsel vollzog Julian Nagelsmann in der Startelf für die Partie gegen Ungarn. In der stimmungsvollen Puskás Aréna rissen die Deutschen das Zepter aber umgehend an sich, wirkten durch einige Ballverluste aber nicht unverwundbar. Das war mit Sicherheit auch eine Auswirkung der vielen Veränderungen innerhalb des Teams.

In der 24. Spielminute kam es zur ersten Tormöglichkeit, einen Schuss von Andras Schafer aus 14 Metern parierte Alexander Nübel aber ohne größere Probleme. Obwohl Deutschland in der Folge deutlich überlegen war, tauchte Zsolt Nagy (38.) relativ frei im Strafraum der Gäste auf und prüfte Nübel – der Stammkeeper des VfB Stuttgart verhinderte erneut den Rückstand.

Nmecha lässt Knoten platzen

Die Einwechslung von Robin Gosens zur Halbzeit zahlte sich fast umgehend aus. Der linke Schienenspieler kam zur ersten großen Chance für Deutschland, scheiterte aber aus wenigen Metern an Ungarns Keeper Dénes Dibusz. Anschließend entwickelte sich ein mitunter hektisches Spiel. Abspielfehler auf beiden Seiten sorgten für einen geringen Spielfluss. Julian Brandt netzte nach einer Stunde ein, stand dabei aber klar im Abseits.

Florian Wirtz, Jamal Musiala und Kai Havertz wurden dann von Nagelsmann ins Spiel gebracht. Letzterer prüfte mit seinem ersten Ballkontakt Dibusz aus elf Metern per Volley, die Kugel landete sogar noch am Pfosten. Barnabás Varga (68.) hätte dann aber für die Führung der Hausherren sorgen müssen. Wieder einmal hatte Nübel etwas dagegen und lenkte den Ball mit den Fingerspitzen am langen Pfosten vorbei.

Erlöst wurden die Zuschauer durch Felix Nmecha (76.), der in seinem dritten Länderspiel sein erstes Tor erzielte und Deutschland in Führung schoss. Die Ungarn probierten daraufhin alles, um noch den Ausgleich zu erzielen. In der Nachspielzeit gab es dann einen Handelfmeter für Ungarn, den Dominik Szoboszlai zum Ausgleich verwandelte. Danach wurde die Partie sofort abgepfiffen.

Torfolge

0:1 Nmecha (76.): Eine Ecke von Wirtz landet bei Schlotterbeck, der am langen Pfosten zum Kopfball kommt. Dibusz kann noch eingreifen, den Abstauber durch Nmecha dann aber nicht mehr verhindern.

1:1 Szoboszlai (90.+8): Szoboszlai läuft an und trifft eiskalt per Rabona. Nübel hechtet in die rechte untere Ecke und sieht nur noch, wie die Kugel zentral ins Netz geht.

Die Noten für die DFB-Elf

Eingewechselt:

46‘ Robin Gosens (3) für Joshua Kimmich

61‘ Kai Havertz (3) für Julian Brandt

61‘ Florian Wirtz (4) für Serge Gnabry

61‘ Jamal Musiala (3,5) für Chris Führich

80‘ Tim Kleindienst (-) für Leroy Sané