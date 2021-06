Mainz: Sechs Millionen für Aarón

Der FSV Mainz 05 hat den Preis für Außenverteidiger Aarón Martín festgelegt. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, liegt dieser bei sechs Millionen Euro. Vertraglich ist der Spanier noch bis 2024 an die Rheinhessen gebunden.

Da Aarón in Mainz aber nie wirklich glücklich wurde und in der Hinrunde der abgelaufenen Saison nur zu fünf Einsätzen in der Bundesliga kam, wurde er für die Rückrunde samt Kaufoption zu Celta Vigo verliehen. In seiner Heimat blühte der 24-Jährige wieder auf und kam 19 Mal zum Zug, meist über die vollen 90 Minuten. Dennoch machte Vigo von dem Passus über kolportierte sieben Millionen Euro keinen Gebrauch. Gut möglich, dass die Spanier den Preis für Aarón drücken möchten.