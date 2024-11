Haaland-Verbleib für über 120 Millionen? | Wildes Affären-Gerücht aus Spanien

Wie lange bleibt Haaland?

Jeder Fußballverein der Welt hätte wohl gerne einen wie Erling Haaland im Sturmzentrum stehen. In 77 Spielen in der Premier League gelangen dem Norweger 75 Tore, bei Manchester City ist der 24-Jährige längst unverzichtbar. Nur logisch also, dass der englische Meister den Stürmer um jeden Preis halten will.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zwar besitzt Haaland noch einen Vertrag bis 2027, dennoch würden die Citizens ihn gerne noch länger an sich binden. Lauf einem Bericht der ‚Sun‘ will ManCity den Vertrag auf vier bis fünf Jahre ausweiten – und dafür tief in die Tasche greifen. Aktuell verdient Haaland bereits über 23 Millionen Euro exklusive weiterer Bonuszahlungen. Die Verlängerung von Pep Guardiola, den Haaland sehr schätzt, soll dem Bericht zufolge bei den Skyblues die Hoffnung nähren, dass auch der bullige Norweger bald einen neuen Vertrag unterschreibt. Da dieser natürlich auch eine weitere Gehaltserhöhung vorsehen würde, würden die Kosten für den ehemaligen Spieler von Borussia Dortmund jenseits der 120 Millionen liegen – ob diese Summe mit dem Financial Fairplay vereinbar ist?

Affäre mit einer Influencerin?

Wer im Rampenlicht steht, über den entstehen Gerüchte. So ergeht es derzeit dem argentinischen Weltmeister Julián Alvarez, der vor der Saison von Manchester City zu Atlético Madrid wechselte. Der 24-Jährige ist mit Maria Emilia Ferrero liiert, dennoch berichteten mehrere Medien, unter anderem die ‚Sun‘ und ‚A Bola‘, von einer Affäre mit der heutigen Influencerin Mia Khalifa.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die 31-Jährige hat auf Instagram über 27 Millionen Follower, bekannt geworden war sie allen voran als Pornodarstellerin. 2017 zog sie sich jedoch aus der Industrie zurück. Die US-Amerikanerin erteilt den wilden Gerüchten auf der Plattform ‚X‘ jetzt eine Abfuhr: „Um das klarzustellen: Ich bin mit niemandem zusammen.“ Die Causa Alvarez schlägt international hohe Wellen, sogar die ‚Marca‘ berichtet darüber.