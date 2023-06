VfB mit Angebot für Zürich-Knipser

Die Kaufoption für Tiago Tomás (21) ließ der VfB Stuttgart verstreichen. Der Vertrag von Tanguy Coulibaly (22) läuft in wenigen Tagen aus und wird nicht verlängert. Nur logisch, dass Sportdirektor Fabian Wohlgemuth sich mit neuen Optionen für den Angriff auseinandersetzt, um den Kader qualitativ und quantitativ für die neue Bundesliga-Saison zu rüsten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach FT-Informationen gehört der VfB zu einer Gruppe von drei Klubs, die konkrete Offerten für Aiyegun Tosin (24) vom FC Zürich abgegeben haben. Die anderen beiden Vereine sind Standard Lüttich und Al-Wasl. Der Vertrag von Tosin läuft 2024 aus, Zürich will für eine vorzeitige Trennung gerne drei Millionen Euro Ablöse einstreichen, wie FT erfuhr.

Lese-Tipp

Torwartsuche: VfB schaut zum FC Bayern

Tosin war in der abgelaufenen Spielzeit bester Torschütze des FCZ. Mit zwölf Toren in 27 Ligaspielen sorgte der schnelle Torjäger dafür, dass der amtierende Meister in einer sehr schwachen Saison nicht in den Abstiegskampf geriet. Insgesamt landete Tosin mit seiner Torausbeute auf einem geteilten fünften Platz im Ligaranking.