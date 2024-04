EM: Tedesco trifft Courtois-Entscheidung

Thibaut Courtois (31) wird definitiv nicht an der kommenden Europameisterschaft in Deutschland teilnehmen. Das bekräftigte der belgische Nationaltrainer Domenico Tedesco gegenüber dem ‚kicker‘: „Zu dem Thema ist alles gesagt. Jeder Innenstehende und jeder Außenstehende kann sich ein Gesamtbild machen. Ich will kein Ping-Pong spielen und bin da mit mir im Reinen.“

Der gerade erst von zwei schweren Knieverletzungen genesene belgische Nationaltorhüter hat sich vor einem Jahr mit Tedesco zerstritten. Im vergangenen Juni beschwerte sich Courtois beim Spiel gegen Österreich (1:1) massiv darüber, dass Romelu Lukaku und nicht er den verletzten Kevin De Bruyne als Kapitän vertreten durfte. Der Streit zwischen den beiden Männern eskalierte und zum darauffolgenden Länderspiel gegen Estland (3:0) verweigerte der Torhüter die Anreise. Tedesco hat Courtois daraufhin suspendiert.