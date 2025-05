Gala bekommt namhafte Konkurrenz bei Osimhen

Victor Osimhen blüht bei seiner Leihe zu Galatasaray richtig auf und steht mit dem Klub vor dem Gewinn der türkischen Meisterschaft. Dazu steuerte der 26-Jährige, der in der Vorsaison bei der SSC Neapel in Ungnade gefallen war, bisher 24 Tore und fünf Vorlagen in 27 Ligaspielen bei. Damit steht der Nigerianer an der Spitze der Torjägerliste.

Im Sommer endet das Engagement am Bosporus planmäßig. Gala würde den Angreifer gerne festverpflichten. Das Paket aus Ablöse und dem hohen Gehalt scheint aber für den Klub kaum zu stemmen zu sein. Zudem droht dem Istanbuler Traditionsklub nun große Konkurrenz. Nach Informationen der FT-Partnerseite Foot Mercato hat Manchester United Kontakt zu dem Umfeld des Torjägers aufgenommen.

Osimhen heiß auf Premier League

Am gestrigen Montag haben sich beide Lager ausgetauscht und die Möglichkeiten einer zukünftigen Zusammenarbeit ausgelotet. Osimhen ist nach wie vor sehr angetan von einem Wechsel in die Premier League und fordert ein Gehalt von zwölf Millionen Euro. Dies wäre für United trotz der harten Sparmaßnahmen im Klub zu stemmen.

Dabei soll der ehemalige Wolfsburg-Profi allerdings nur einer der Namen auf der Stürmer-Shortlist der Red Devils sein. Im Falle der Qualifikation für die Champions League durch den Sieg in der Europa League, bei der United nach dem 3:0-Hinspielerfolg gegen Athletic Bilbao mit einem Bein im Finale steht, will der Klub ins oberste Regal greifen.

Alternative zu Gyökeres

Mit dem zusätzlichen Budget würde Manchester einen Versuch wagen, Tormaschine Victor Gyökeres (26) von Sporting Lissabon loszueisen, der europaweit umworben wird. Laut Foot Mercato wäre Osimhen eine solide Alternative, ebenso wie Liam Delap (22) vom Premier League-Absteiger Ipswich Town.

Der englische Nationalspieler darf den Klub nach dem Abstieg aufgrund einer vertraglichen Klausel für 35 Millionen Euro verlassen. Auch RB Leipzig, Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen haben es auf den Angreifer abgesehen, der in der Jugend von Manchester City ausgebildet wurde.