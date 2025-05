Barça gelingt Yamal-Durchbruch

In nahezu jedem Spiel des FC Barcelona reibt man sich als Fan verwundert die Augen. Schließlich erscheint es absurd, dass Lamine Yamal erst 17 Jahre alt, gleichzeitig aber so abgeklärt ist. Trotz seines jungen Alters darf sich der spanische Rechtsaußen bereits Europameister nennen, in wenigen Wochen könnte auch die Champions League dazukommen. Logisch, dass Barça mit dem Wunderkind verlängern möchte. Ein Unterfangen, das nun konkrete Formen annimmt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie die ‚Sport‘ berichtet, wird der Linksfuß sein Arbeitspapier um fünf weitere Spielzeiten bis 2030 ausdehnen. Konkrete Summen zu Gehalt und der in Spanien verpflichtenden Ausstiegsklausel sind noch nicht bekannt, es wird aber selbstredend davon ausgegangen, dass bei beidem ein enormes Upgrade vorgenommen wird. Unterschreiben soll Yamal dem Vernehmen nach im Juli, wenn er die Volljährigkeit erreicht hat.

Zugute kommt den chronisch klammen Katalanen dabei eine Regelung der La Liga, die es den Vereinen ermöglicht, mit Spielern unter 23 Jahren zu verlängern, auch wenn der Spielraum der Gehaltsgrenze bereits ausgeschöpft wurde. Voraussetzung ist dabei, dass der Spieler in den drei vorherigen und den drei folgenden Saisons bei demselben Verein unter Vertrag steht. Ein Profil, das Yamal perfekt erfüllt.

Unter der Anzeige geht's weiter

In Barcelona wird der Senkrechtstarter bereits mit Vereinsikone Lionel Messi verglichen. Yamal glänzt nicht nur als Torschütze, sondern auch als Vorbereiter. In der aktuellen Spielzeit erzielte er in wettbewerbsübergreifend 50 Spielen bereits 15 Tore und bereitete 24 Treffer vor. Nun hat Barça alles in die Wege geleitet, um auch in Zukunft von Yamals außergewöhnlichen Fähigkeiten zu profitieren.