Dreesen über Wirtz: „Wir werden sehen“

Jan-Christian Dreesen möchte sich auf die Personalie Florian Wirtz angesprochen nicht in die Karten schauen lassen. Auf ‚Sport1‘-Nachfrage, ob das Supertalent von Bayer Leverkusen ein potenzieller Spieler für den FC Bayern sei, sagt der Vorstandsvorsitzende grinsend: „Das wird man sehen.“ Der 20-Jährige sei ein „super Spieler“.

Wirtz präsentiert sich in dieser Saison in bestechender Form. Wettbewerbsübergreifend stehen für den Edeltechniker bereits 13 Torbeteiligungen in ebenso vielen Spielen zu Buche. Solche Leistungen wecken natürlich Begehrlichkeiten, Gerüchte um den FC Bayern sind die zwangsläufige Folge.