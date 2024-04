Bayerns doppelter Hoffnungsmacher vor Arsenal

Bayern München kann auf die Rückkehr zweier Topstars hoffen. ‚Sky‘ berichtet, dass Nummer eins Manuel Neuer und Flügelstürmer Leroy Sané wieder am Münchner Mannschaftstraining teilnehmen. Damit dürften beide wieder eine Option für das Champions League-Rückspiel gegen den FC Arsenal sein.

Neuer schlug sich in den vergangenen Tagen mit Adduktorenproblemen herum, Sané mit einer Schambeinentzündung. Wenn das Duo bis zur Viertelfinalpartie am Mittwoch (21 Uhr) beschwerdefrei bleibt, sollte nichts gegen einen Einsatz gegen die Gunners sprechen. Das Hinspiel in London endete 2:2.