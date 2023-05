Shuranov verlässt Nürnberg

https://www.fcn.de/news/artikel/shuranov-wechselt-nach-israel/

Shuranov wechselt nach Israel

Der 21 Jahre alte Stürmer hat seinen neuen Vertrag bereits unterschrieben und wechselt somit zum amtierenden Meister, der auch an der Qualifikation zur Champions League teilnimmt. „Shura“, in Bamberg geboren, durchlief beim FCN nahezu alle Jugendmannschaften. 2021 feierte er dann im Derby sein Startelf-Debüt in der Lizenzmannschaft, für die er in 56 Spielen 14 Mal traf. Außerdem war der Angreifer für die Juniorenteams der ukrainischen und deutschen Nationalmannschaft aktiv. Dieter Hecking, Vorstand Sport