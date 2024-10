„Unglaublich“: Stuttgarter Freude nach Sieg gegen Juve

Beim VfB Stuttgart herrscht nach dem 1:0-Sieg gegen Juventus Turin euphorische Stimmung. „Es war ein großartiges Spiel, das wir verdient gewonnen haben. Die Jungs haben nach der 0:4-Niederlage bei Bayern München eine ganz starke Reaktion gezeigt und von der ersten bis zur letzten Minute an diesen Erfolg geglaubt“, erklärte Trainer Sebastian Hoeneß nach der Partie. „Es war unglaublich“, so Stürmer Ermedin Demirovic, der über seinen Gefühlszustand sagte: „Ich bin überglücklich.“

Stuttgarts Sportvorstand Fabian Wohlgemuth war sich sicher: „Das war ein Abend, den wir noch lange in Erinnerung behalten werden.“ Für den VfB war es der erste Sieg in der Königsklasse seit 15 Jahren. Wohl auch deshalb betonte Wohlgemuth: „Das Zählbare macht die gute Leistung umso wertvoller. Der heutige Abend bleibt ein besonderer Moment für alle Beteiligten.“ Dank Siegtorschütze El Bilal Touré, über den Deniz Undav sagt: „Wie ‚El Bi‘ das Tor am Ende gemacht hat, war Weltklasse – Chapeau! Es fühlt sich unglaublich an.“