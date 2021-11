Corona-Ausfälle beim DFB: Flick nominiert drei Spieler nach

Hansi Flick hat auf die Ausfälle im DFB-Team reagiert. Wie die ‚Bild‘ berichtet, werden Ridle Baku und Maximilian Arnold vom VfL Wolfsburg für die Länderspiele gegen Liechtenstein am Donnerstag und in Armenien am Sonntag nachnominiert.

Vorausgegangen war ein positiver Coronatest, dem Vernehmen nach beim voll geimpften Niklas Süle. Neben dem Betroffenen müssen vier weitere Spieler in Quarantäne. Um wen es sich dabei handelt, ist noch unklar.

Der 23-jährige Baku ist auf der rechten Außenbahn beheimatet, kann sowohl vorne als auch hinten spielen. Bislang lief der U21-Europameister zweimal für Deutschland auf. Für Arnold, 27 Jahre alt, steht bislang ein Länderspiel zu Buche. 2014 spielte der Mittelfeldspieler 13 Minuten beim 0:0 gegen Polen.

UPDATE (11:19 Uhr): Laut dem ‚Bayerischen Rundfunk‘ reisen neben Süle die Bayern-Spieler Joshua Kimmich, Serge Gnabry und Jamal Musiala sowie der Salzburger Karim Adeyemi vom Nationalteam ab.

UPDATE (12:12 Uhr): Wie der DFB mitteilt, wurde neben Baku und Arnold auch Stürmer Kevin Volland (29) von der AS Monaco nachnominiert. Florian Wirtz und Nico Schlotterbeck fallen mit muskulären Problemen aus.