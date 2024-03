Bayern-Kandidat Hoeneß will hoch hinaus

Sebastian Hoeneß hat in seiner noch jungen Trainerkarriere hohe Ambitionen. Gegenüber ‚The Athletic‘ sagt der Coach des VfB Stuttgart: „Ich bin sehr ehrgeizig und möchte immer die bestmöglichen Spieler trainieren, aber ich habe nie die nächsten Schritte geplant.“ Offen lässt sich Hoeneß damit auch einen künftigen Wechsel zum FC Bayern.

Der 41-Jährige gilt als einer der Kandidaten auf die Nachfolge Thomas Tuchel auf der Trainerbank des Rekordmeisters im Sommer. Den Gerüchten schenkt Hoeneß zwar grundsätzlich keine Beachtung, dennoch lässt er durchblicken, dass der Job im Schwabenland noch nicht das Ende der Fahnenstange sein muss: „Im Moment könnte ich in Stuttgart nicht glücklicher sein. Wie es weitergeht, werden wir sehen. Ich bin gespannt, was meine Karriere noch für mich bereithält.“ Als nächstes steht erst einmal das Bundesliga-Duell gegen den VfL Wolfsburg am Samstag (18:30 Uhr) an. Mit 47 Zählern belegt der VfB Rang drei.