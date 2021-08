Ödegaard wechselt fest zu Arsenal

Martin Ödegaard wird auch in Zukunft das Trikot des FC Arsenal tragen. Die Londoner verpflichten den 22-Jährigen fest von Real Madrid. Bei den Gunners unterschreibt der Norweger einen langfristigen Vertrag. Die Ablöse liegt dem Vernehmen nach knapp unter 40 Millionen Euro.

Bei der Partie gegen den FC Chelsea am Sonntag wird Ödegaard noch nicht mitwirken. Wie die Londoner mitteilen, stehen vor dem endgültigen Transferabschluss noch regulatorische Details wie die Genehmigung des Visums an.

In der vergangenen Saison war Ödegaard noch in der Rückrunde von den Königlichen an Arsenal ausgeliehen. In Premier League und Europa League kam der Mittelfeldspieler zu 20 Einsätzen. Dabei gelangen ihm zwei Treffer und zwei Assists.