Nach Knabberei: Keine Strafe für Rüdiger

Antonio Rüdiger muss keine Sanktion für seine Knabberattacke gegen Paul Pogba fürchten. Verschiedene Medien wie die ‚L'Équipe‘ und ‚Sky Sports‘ berichten, dass die UEFA von einer nachträglichen Bestrafung absieht.

Rüdiger hatte Pogba beim gestrigen 0:1 gegen Frankreich von hinten am Rücken geknabbert. Gegenüber der ‚Bild‘ und ‚Sport Bild‘ sagte der Verteidiger vom FC Chelsea: „Da darf ich mit dem Mund nicht so an seinen Rücken hingehen – gar keine Frage – das sieht unglücklich aus. Paul und ich haben uns nach Abpfiff sehr freundschaftlich ausgesprochen und er hat im Gespräch mit mir und dann auch im Interview sowieso bestätigt, dass das kein Biss war, wie der eine oder andere Außenstehende es zuerst meinte.“