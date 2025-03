Für 50 Millionen: Arsenal & Liverpool wollen Lyon-Wunderkind

Mehrere Premier League-Klubs, darunter der FC Arsenal sowie der FC Liverpool, sind an einer Verpflichtung von Linksaußen Malick Fofana interessiert. Laut dem Portal ‚Caught Offside‘ ist der 19-jährige Belgier dazu bereit, Olympique Lyon im Sommer zu verlassen. Ein Transfer könnte dem hoch verschuldeten Ligue 1-Klub damit Einnahmen in Höhe von rund 50 Millionen Euro in die Kassen spülen. Doch nicht nur Arsenal und Liverpool sind Optionen für den belgischen Neu-Nationalspieler. Der quirlige Flügelspieler soll auch bei Aston Villa, Newcastle United, Paris St. Germain und Juventus Turin auf dem Radar stehen.

Liverpool bietet für Fofana ein sinnvolles Ziel, da Mohamed Salah (32) den Verein im Sommer mit hoher Wahrscheinlichkeit verlassen wird und Diogo Jota (28) sehr verletzungsanfällig ist. Auch bei Arsenal fehlte es zuletzt aufgrund der vielen Verletzten an Kadertiefe. Fofanas aktuelles Arbeitspapier bei OL ist noch bis Sommer 2028 gültig, ein Verbleib über den kommenden Sommer hinaus ist jedoch sehr schwer vorstellbar. Im vergangenen Winter stand Fofana nach Informationen der französischen FT-Partnerredaktion Foot Mercato auch bei mehreren Bundesliga-Klubs auf dem Zettel.