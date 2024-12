Bundesliga-Interesse an Fofana

Olympique Lyons Flügeltalent Malick Fofana weckt Interesse im Ausland. Nach Infos der französischen FT-Partnerseite Foot Mercato sind auch Bundesligisten sowie Klubs aus England am 19-jährigen Belgier interessiert. Dieser will aber mindestens bis Saisonende in Lyon bleiben.

Vor knapp einem Jahr war Fofana für 20 Millionen Euro Ablöse von der KAA Gent nach Lyon gekommen. Mittlerweile ist er Stammkraft und sammelte in der laufenden Saison bereits zehn Scorerpunkte in allen Wettbewerben. Sein Vertrag läuft noch bis 2028. Da Lyon wirtschaftlich zu Verkäufen gezwungen ist, besteht aber schon im Sommer die große Chance auf den nächsten Karriereschritt.