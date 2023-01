Chelsea lässt nicht locker: Nächstes Mega-Angebot für Fernández

Zwischen Enzo Fernández und dem FC Chelsea ist längst alles klar. Dem zentralen Mittelfeldspieler winkt bei den Blues ein Vertrag bis 2030 mit einem Jahresgehalt von zehn Millionen Euro. Benfica Lissabon lehnt einen Verkauf des Weltmeisters bislang aber mit Verweis auf die 120 Millionen Euro schwere Ausstiegsklausel ab.

Diese Summe schreckte Chelsea bislang ab. Möglicherweise könnte sich das im Transfer-Endspurt aber noch ändern. Laut dem Transfermarkt-Insider Fabrizio Romano haben die Blues wieder direkte Gespräche mit Benfica aufgenommen.

Das Ziel der Londoner sei es, Fernández bis zum Deadline Day in zwei Tage zu verpflichten – „um jeden Preis“, wie Romano es formuliert. Die Ausstiegsklausel könnte also gezogen werden, wenn sich nicht eine andere Lösung finden lässt.

Spielertausch möglich?

Eine solche skizziert der renommierte argentinische Journalist César Luis Merlo: 100 Millionen Euro Ablöse plus ein Spieler aus dem Chelsea-Kader, der im Gegenzug nach Lissabon wechselt, sollen den Fernández-Transfer aus Sicht der Blues ermöglichen.

Die Entscheidung läge in diesem Fall bei den Portugiesen, sollte Chelsea die Ausstiegsklausel ziehen, wären sie machtlos. Fernández ist noch bis 2027 an Benfica gebunden. Der 22-Jährige selbst macht mittlerweile keinen Druck mehr. Die Hoffnung auf einen satten Gehaltssprung in London hat Fernández aber noch nicht aufgegeben.