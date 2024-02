DFB-Trainer: Magath steht bereit

Felix Magath kann sich eine weitere Anstellung als Cheftrainer, womöglich sogar beim DFB, vorstellen. Auf die Frage, ob er die deutsche Nationalmannschaft im Fall der Fälle für die EM übernehmen würde, lässt der 70-Jährige gegenüber dem ‚Bild‘-Podcast ‚Bayern Insider‘ durchblicken: „Wenn ich helfen kann, warum soll ich das dann nicht machen?“ Dass DFB-Coach Julian Nagelsmann seinen Posten noch vor dem Heim-Turnier räumen muss, steht jedoch nicht zur Disposition.

Magath konstatiert: „Mein Thema ist nach wie vor, dass ich leidenschaftlicher Fußballtrainer bin. Ich habe, obwohl ich jetzt doch nicht so viel gearbeitet habe, das Vertrauen in mich, dass ich in der Lage bin, jeder Mannschaft zu helfen.“ Bei 502 Bundesliga-Partien stand der erfahrene Übungsleiter bereits an der Seitenlinie, war unter anderem für den FC Bayern, den VfL Wolfsburg und den FC Schalke 04 verantwortlich.