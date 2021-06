Tschechien schlägt Niederlande | Die Noten zur Sensation

Das Abtasten zu Beginn der Begegnung dauerte nicht lange. Bereits in den ersten zehn Minuten kamen die Niederländer mehrfach gefährlich vor das Tor der Tschechen. Die Dominanz von Oranje war klar zu erkennen und das Team von Frank de Boer baute großen Druck auf die gegnerische Hintermannschaft auf.

Schnelle Angriffe über Memphis Depay und Donyell Malen sowie Standardsituationen brachten Tschechiens Defensive immer wieder in die Bredouille. Nur ein paar wenige Konter sorgten gelegentlich für etwas Entlastung. Gefährlich wurde es erst bei den Chancen von Tomas Soucek per Kopf (21.) und Patrik Schick (28.) mit einem abgefälschten Schuss aus 18 Metern.

Die Spielanteile für Tschechien wurden nun immer mehr und so war es Antonin Barak (38.), der die dickste Möglichkeit im Spiel liegen ließ. Der offensive Mittelfeldspieler scheiterte aus kurzer Distanz an Stekelenburg. Die Niederländer kreierten auch weiterhin gefährliche Situationen, ein konsequenter Abschluss aufs Tor blieb aber aus. Dementsprechend ging es auch torlos in die Halbzeitpause.

Schlechter Start für die Niederlande

Die zweite Hälfte begann dramatisch für die Niederlande. Depay lief alleine auf Tomas Vaclik (52.) zu, konnte den tschechischen Torhüter aber nicht überwinden. Kurz darauf musste Matthijs de Ligt den Platz aufgrund einer Notbremse (55.) verlassen – denkbar schlechte Vorzeichen für die restliche Partie.

Die Überzahl nutzten die Tschechen aus und erzielten die Führung durch Holes (68.) nach einer Ecke. Nachfolgend agierten die Niederländer aggressiver in Zweikämpfen. Die Hereinnahme von Wout Weghorst (73.) sollte dazu führen, dass den Niederländern endlich ein Schuss aufs Tor gelingt, doch Patrik Schick nutzte eine Kontergelegenheit (81.) und sorgte mit dem 2:0 für die Vorentscheidung.

Torfolge

0:1 Holes (68.): Nach einer Ecke setzt sich Kalas im Kopfballduell durch und legt den Ball somit quer für Holes, der ebenfalls mit dem Kopf an den Ball kommt und den Führungstreffer erzielt.

0:2 Schick (81.): Ein blitzsauber ausgespielter Konter wird von Schick eiskalt mit seinem starken linken Fuß genutzt. Der Assist geht auf das Konto von Holes.

Die Noten

Niederlande

Eingewechselt

57‘ Promes (4,5) für Malen

73‘ Weghorst für De Roon

81‘ Berghuis für van Aanholt

81‘ Timber für Blind

Tschechische Republik

Eingewechselt

79‘ Jankto für Masopust

85‘ Hlozek für Sevcik

85‘ Kral für Holes

90‘ (+2) Sadilek für Barak

90‘ (+2) Krmencik für Schick