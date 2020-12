Mainz holt Heidel & Schmidt zurück

Christian Heidel erhört allem Anschein nach den Hilferuf seiner alten Liebe Mainz 05 und steigt erneut beim abstiegsbedrohten Bundesligisten ein. Nach Informationen der ‚Bild‘ sind die 05er klar mit ihrem alten und künftigen Manager, soeben soll die Einigung erfolgt sein.

Doch nicht nur Heidel wird nach Mainz zurückkehren. Wie die ‚Bild‘ berichtet, soll dem Sportvorstand in spe ein Sportdirektor zur Seite gestellt werden. Überraschenderweise handele es sich dabei um Martin Schmidt, Cheftrainer von Februar 2015 bis Mai 2017.

Lichte muss gehen

Cheftrainer Jan-Moritz Lichte hat derweil keine Zukunft am Bruchweg, soll nach ‚Bild‘-Informationen noch am heutigen Montag freigestellt werden. Die offizielle Verkündung dürfte zeitnah erfolgen.

Zurück in die Zukunft heißt es also in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt. Vor wenigen Tagen räumte bereits Rouven Schröder seinen Platz als Sportchef, ersetzt wird er durch zwei alte Bekannte. „Wenn alles so kommt, ist das für die derzeitige Situation die beste Lösung“, zitiert die ‚Bild‘ einen Klub-Verantwortlichen.