Bernat ins Camp Nou?

Der FC Barcelona erweitert seine Wunschliste auf der Suche nach einem neuen Verteidiger. Der ‚Mundo Deportivo‘ zufolge ist Juan Bernat von Paris St. Germain in den Fokus der Katalanen gerückt. Vertraglich ist der 27-Jährige noch bis 2021 an die Franzosen gebunden, diesen Sommer steht somit eine Entscheidung über Bernats Zukunft an.

Der Linksverteidiger, der sich nach seinem Wechsel von Bayern München an die Seine bei den Parisern direkt als Stammspieler etablierte, absolvierte in dieser Saison 29 Einsätze für PSG. Mit seinem Offensivdrang steuerte der Spanier sieben Torvorlagen bei und erzielte einen Treffer.