Medien: United-Verkauf besiegelt – Zuschlag an Katar

Seit Monaten zieht sich die potenzielle Übernahme von Manchester United hin. Nachdem zahlreiche Interessenten ausgesiebt wurden, kristallisierten sich zwei Favoriten heraus. Der britische Milliardär Sir Jim Ratcliffe reichte eine Offerte ein, ebenso tat es Scheich Jassim aus Katar. Letzterer soll nun den Zuschlag erhalten haben.

Laut ‚Al-Watan‘ war das Angebot des Scheichs in Höhe von umgerechnet 5,8 Milliarden Euro „ein Erfolg“. Die katarische Zeitung geht sogar noch weiter und schreibt: „Ankündigung des Deals bald“. Untermauert wird der Bericht von der Tatsache, dass die Zeitung ausgerechnet dem ehemaligen Premierminister Jassim bin Jaber Al Thani gehört. Und der ist der Vater von Scheich Jassim, dem angeblichen Gewinner des Bieterkriegs.

Auswirkungen für United

Für die Red Devils könnte dies bedeuten, dass schon in Kürze neue Besitzer am Old Trafford eintreffen. Und die werden frisches Geld in den Verein pumpen. Das würde sich vor allem auf dem Transfermarkt bemerkbar machen. United könnte wieder ins oberste Regal greifen, neue Stars verpflichten und die Lücke zu Ligaprimus und Stadtrivale City verkleinern.