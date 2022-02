BVB: Akanji feiert Trainingscomeback

Manuel Akanji (26) könnte Borussia Dortmund in Kürze wieder zur Verfügung stehen. Nach Informationen der ‚Ruhr Nachrichten‘ gehörte der Schweizer Innenverteidiger einer zwölfköpfigen Trainingsgruppe an, die am heutigen Montag eine Laufeinheit absolvierte.

Unter der Anzeige geht's weiter

Akanji hatte sich vor eineinhalb Wochen im Hinspiel gegen die Glasgow Rangers (2:4) verletzt und fällt seitdem aus. Am Sonntag (15:30 Uhr) könnte er gegen Mainz 05 sein Kader-Comeback geben.