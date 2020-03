„Gibt zwei Varianten“: Werner flirtet mit drei Klubs

Timo Werner ist sich bereits im Klaren, in welche Richtungen es ihn im Sommer ziehen könnte. Im Interview mit ‚Sky‘ sagt der 24-Jährige: „Es gibt zwei Varianten. Der FC Liverpool und Manchester City haben Mannschaften, die funktionieren. Diese Mannschaften haben auch gute Trainer. Dann ist die Frage: Gehe ich dort hin, weil es dort so gut funktioniert? Dann gibt es natürlich noch die andere Variante: Diese Umbruch-Teams, wie Manchester United. Dann fragt man sich halt: Willst du ein Teil von etwas Neuem sein?“

Werner spielt seit 2016 für die RB Leipzig, aktuell absolviert er die beste Saison seiner Karriere. Nach bislang 35 Einsätzen stehen für Werner bärenstarke 38 Scorerpunkte zu Buche (27 Tore und elf Vorlagen). Neben Liverpool und United bekunden wohl auch der FC Barcelona, Real Madrid und Inter Mailand Interesse am gebürtigen Stuttgarter. Die Reds gelten aktuell als heißester Anwärter auf eine mögliche Verpflichtung.

RB-Verbleib ist möglich

Vertraglich ist Werner noch bis 2023 an die Leipziger gebunden. Per Ausstiegsklausel könnte er die Sachsen jedoch vorzeitig verlassen. Verschiedene deutsche Medien berichten, dass diese bei rund 60 Millionen Euro liegt. Ende April würde die Klausel wohl hinfällig.

Markus Krösche zeigt sich trotz der prominenten Interessenten zuversichtlich, dass Werner auch über diese Saison hinaus für Leipzig spielen wird. „Ich denke, dass er sich bei uns sehr wohl fühlt. Er weiß, was er an uns hat und wir wissen, was wir an ihm haben. Die Grundvoraussetzungen länger zu bleiben, sind da. Man muss sehen, was sich in den kommenden Wochen und Monaten ergibt“, erklärt der Leipziger-Sportdirektor gegenüber ‚Sky‘.