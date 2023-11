Benatia übernimmt bei OM

Medhi Benatia widmet sich auch nach seiner aktiven Karriere dem Fußball. Olympique Marseille präsentiert den 36-Jährigen offiziell in seiner Funktion als Sportberater. Konkret werde der ehemalige Innenverteidiger „Screening- und Scoutingaufgaben“ übernehmen.

Vor rund zwei Jahren hatte Benatia seine Schuhe an den Nagel gehangen, seine letzte Station war Karagümrük in der türkischen Süper Lig. Zuvor stand der marokkanische Nationalspieler (63 Länderspiele) unter anderem für Juventus Turin, den FC Bayern und die AS Rom auf dem Feld. Nun soll er „seine Erfahrungen und sein Wissen über den modernen Fußball OM zur Verfügung stellen“, heißt es in der Vereinsmeldung.