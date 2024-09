Wechsel geplatzt: So plant Augsburg mit Vargas

Der FC Augsburg will einen ablösefreien Abgang von Rubén Vargas im kommenden Sommer verhindern. In der Folge möchte Sportdirektor Marinko Jurendic laut Informationen des ‚kicker‘ zeitnah die Gespräche mit dem Angreifer aufnehmen, um das Arbeitspapier mindestens bis 2026 zu verlängern.

„Der Spieler sollte auch sehen, dass der Verein viel in ihn investiert hat“, sendet Jurendic ein deutliches Signal an Vargas. Der Schweizer hätte, so war zu vernehmen, die Fuggerstädter eigentlich gerne in diesem Sommer verlassen, Cheftrainer Jess Thorup plant jedoch fest mit dem 26-Jährigen. Entsprechend zerschlug sich auch ein Wechsel in die Türkei zu Galatasaray.