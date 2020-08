„Wochenlange“ Pause für Lazaro

Valentino Lazaro hat bei Borussia Mönchengladbach einen denkbar unglücklichen Start hingelegt. Beim Testspiel gegen Greuther Fürth (0:2) musste der 24-jährige Außenbahnspieler nach 30 Minuten mit einer Wadenverletzung ausgewechselt werden.

„Er wird wahrscheinlich für Wochen ausfallen. Das tut am meisten weh“, sagte Fohlen-Trainer Marco Rose im Anschluss an die Partie. Lazaro kam in diesem Sommer auf Leihbasis von Inter Mailand. Im kommenden Jahr können die Gladbacher den Österreicher per Kaufoption festverpflichten.