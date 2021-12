Newcastle nimmt Cabral ins Visier

Newcastle United blickt bei der Suche nach Verstärkungen für das kommende Transferfenster offenbar in die Schweiz. Wie ‚Goal.com‘ und ‚Spox.com‘ berichten, bereiten die Magpies ein Angebot für Arthur Cabral vom FC Basel vor. Die Offerte soll in der kommenden Woche bei den Beratern des Brasilianers eingehen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dem Vernehmen nach bekunden auch der FC Barcelona sowie West Ham United Interesse an einer Verpflichtung des Angreifers. In der laufenden Spielzeit gelangen Cabral 25 Treffer sowie acht Assists in 26 Pflichtspielen. In Basel steht der 23-Jährige noch bis 2023 unter Vertrag.