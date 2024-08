Nach Genesung: Boëtius träumt von Comeback

Für Jean-Paul Boëtius ist die fast einjährige Leidenszeit nach seinen beiden Krebsdiagnosen vorbei. Im Interview mit ‚Transfermarkt.de‘ betont der vielseitig einsetzbare Offensivspieler, dass er wieder bereit sei, mit Vereinen zu verhandeln, sich bislang jedoch nicht die Möglichkeit ergeben habe: „Ich kann jetzt wieder angreifen und warte auf die ersten Kontakte – das nervt natürlich ein bisschen. Ich würde so gerne wieder zurückkehren in den Fußball, auch mit dem Traum, wieder in der Heimat anzufangen. Dazu würde Feyenoord Rotterdam, aber auch Mainz 05 zählen. Die Rückkehr in den Fußball war das ganze Jahr über im Kopf und ich gebe noch lange nicht auf. Ich gebe alles dafür, wieder in den Fußball zurückzukehren.“ Seit zweieinhalb Monaten ackert der 30-Jährige wieder an seinem Comeback.

Um sich den Traum von der Rückkehr zu erfüllen, ist Boëtius auch bereit, in der zweiten Liga aufzulaufen. „Man hofft natürlich immer auf das höchste Niveau, man muss aber auch offen sein. Hertha tut zum Beispiel in der 2. Liga viel dafür, wieder nach oben zu kommen. Für mich wäre so die 2. Liga natürlich auch eine Option. Ich muss zurückkehren und den Leuten zeigen, dass ich gut genug bin, auf höchstem Level zu agieren. Dann wird wieder alles kommen. Bis jetzt habe ich aber noch nicht die Möglichkeit, das irgendwo zu zeigen. Deswegen bleibe ich da offen“, sagt Boëtius. Zuletzt stand der gebürtige Rotterdamer von 2022 bis 2023 bei Hertha BSC unter Vertrag. Seine bislang beste Zeit erlebte Boëtius bei Mainz 05, für das er von 2018 bis 2022 in 129 Spielen zum Einsatz kam und 36 Scorerpunkte sammelte.