Eintracht: Younes liebäugelt mit Dubai

Dribbelkünstler Amin Younes (27) kann sich offenbar eine sportliche Zukunft in Dubai vorstellen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, sondiert sein Berater den Markt in dem Emirat, in dem es bekanntermaßen gutes Geld zu verdienen gibt.

Bis 2022 ist Younes noch von der SSC Neapel an Eintracht Frankfurt verliehen. Die Hessen besitzen eine Kaufoption für den deutschen Nationalspieler, der den Sprung auf den EM-Zug verpasste.