M’gladbach: Sonderlob für Ullrich

Lukas Ullrich (20) bekommt vor seinem potenziellen Bundesligadebüt für Borussia Mönchengladbach gegen den SV Werder Bremen am heutigen Sonntag (17:30 Uhr) viel Lob von der Vereinsführung. Roland Virkus, Geschäftsführer Sport, spricht gegenüber der ‚Bild‘ über den Auftritt des Youngsters beim DFB-Pokal in dieser Woche: „Ich bin richtig stolz, dass wir wieder einen Jungen haben, der das so auf den Platz gebracht hat. Und vor allem, mit wie viel Mut er gespielt hat. Es war genau der richtige Moment, um ihn zu bringen, auch wenn er natürlich lange auf diesen Moment warten musste.“

Bei der 1:2-Niederlage der Fohlen gegen Eintracht Frankfurt am Mittwoch stand Ullrich 69 Minuten auf dem Platz und überzeugte auch Trainer Gerardo Seoane: „Lukas hat in den letzten Monaten gute Fortschritte gemacht. Wir sind von ihm überzeugt. Er hat in Frankfurt ein gutes Debüt gezeigt. Er hat offensiv gute Anlagen und war ein sehr belebendes Element. Nach einer Stunde war die Power bei ihm weg, weil die Intensität in der Bundesliga natürlich höher ist als in der Regionalliga. Deswegen haben wir ihn dann ausgewechselt.“